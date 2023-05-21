$79.91-0.1386.28-0.22
1 час назад

Абаскаль заявил, что футболист "Спартака" Соболев будет наказан за удаление в матче с ЦСКА

ТАССиещё 7

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев будет наказан за удаление в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом в воскресенье на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Абаскаль: Соболев будет наказан за удаление в матче с ЦСКА
Фото: ТАССТАСС

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Главный арбитр Сергей Карасев показал красные карточки Соболеву и футболисту ЦСКА Виллиану Роше за неспортивное поведение.

"Однозначно он будет наказан. Но, надеюсь, все зрители видели и агрессивные действия Роши в адрес Соболева. То, что сделал Соболев, не соответствует ценностям, которые у нас есть. Если такое повторится, играть Соболев не будет", - отметил Абаскаль.

"Спартак" после 28 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке. В следующем матче "Спартак" 28 мая примет "Пари Нижний Новгород", ЦСКА днем ранее на выезде сыграет с "Краснодаром".

Футбол,Гильермо Абаскаль,Сергей Карасев,Александр Соболев,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий