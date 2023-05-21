Абаскаль: Соболев будет наказан за удаление в матче с ЦСКА

"Однозначно он будет наказан. Но, надеюсь, все зрители видели и агрессивные действия Роши в адрес Соболева. То, что сделал Соболев, не соответствует ценностям, которые у нас есть. Если такое повторится, играть Соболев не будет", - отметил Абаскаль.