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Футболист "Спартака" Соболев извинился за свое поведение в матче с ЦСКА

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев принес извинения за свое поведение в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Комментарий Соболева в воскресенье опубликовала пресс-служба "Спартака".

Соболев извинился за непристойный жест в адрес игрока ЦСКА
© РИА Новости

Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Главный арбитр Сергей Карасев на 69-й минуте показал красные карточки Соболеву и футболисту ЦСКА Виллиану Роше за неспортивное поведение.

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"Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность. Это эмоции, то, что я сделал, просто непозволительно. Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится, мне действительно очень жаль", - говорится в заявлении.

"Спартак" после 28 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке. В следующем туре "Спартак" 28 мая примет "Пари Нижний Новгород", ЦСКА днем ранее на выезде сыграет с "Краснодаром".

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