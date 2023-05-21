Соболев извинился за непристойный жест в адрес игрока ЦСКА

"Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность. Это эмоции, то, что я сделал, просто непозволительно. Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится, мне действительно очень жаль", - говорится в заявлении.