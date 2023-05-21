"Наполи" вырвал победу у "Интера" в 36-м туре Серии А

Миланская команда больше тайма играла в меньшинстве.

"Наполи" победил "Интер" со счетом 3:1 в домашнем матче 36-го тура Серии А.

Клуб из Милана с 41-й минуты играл в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил Роберто Гальярдини.

У неаполитанцев забивали Андре-Франк Замбо-Ангуисса (67-я минута), Джованни Ди Лоренцо (85) и Джанлука Гаэтано (90+5). Гол "черно-синих" на счету Ромелу Лукаку (82).

Чемпионский "Наполи" набрал 86 очков. "Интер" с 66 очками - третий.

В следующем туре "Интер" примет "Аталанту", "Наполи" сыграет в гостях с "Болоньей".

Серия А, 36-й тур

"Наполи" (Неаполь) - "Интер" (Милан) - 3:1 (0:0)

Голы: Замбо-Ангуисса, 67; Ди Лоренцо, 85; Гаэтано, 90+5 - Лукаку, 82