"Наполи" вырвал победу у "Интера" в 36-м туре Серии А
Миланская команда больше тайма играла в меньшинстве.
"Наполи" победил "Интер" со счетом 3:1 в домашнем матче 36-го тура Серии А.
Клуб из Милана с 41-й минуты играл в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил Роберто Гальярдини.
У неаполитанцев забивали Андре-Франк Замбо-Ангуисса (67-я минута), Джованни Ди Лоренцо (85) и Джанлука Гаэтано (90+5). Гол "черно-синих" на счету Ромелу Лукаку (82).
Чемпионский "Наполи" набрал 86 очков. "Интер" с 66 очками - третий.
В следующем туре "Интер" примет "Аталанту", "Наполи" сыграет в гостях с "Болоньей".
Серия А, 36-й тур
"Наполи" (Неаполь) - "Интер" (Милан) - 3:1 (0:0)
Голы: Замбо-Ангуисса, 67; Ди Лоренцо, 85; Гаэтано, 90+5 - Лукаку, 82
Удаление: Гальярдини, 41 («Интер»)