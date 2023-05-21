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Футбольный клуб "Арис" с Кокориным в составе впервые стал чемпионом Кипра

Футбольный клуб АПОЭЛ со счетом 2:3 проиграл "Аполлону" в гостевом матче 35-го тура чемпионата Кипра. Встреча прошла в воскресенье.

"Арис" с Кокориным в составе впервые стал чемпионом Кипра
© РИА Новости

После поражения АПОЭЛ потерял шанс догнать в турнирной таблице лидирующий "Арис", на счету которого 74 очка. АПОЭЛ набрал 68 очков за один тур до завершения национального первенства. "Арис" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с первого раунда.

За "Арис" на правах аренды выступает российский нападающий Александр Кокорин, права на которого принадлежат итальянской "Фиорентине". В составе кипрской команды он провел 27 матчей в национальном первенстве, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

"Арис" впервые стал чемпионом Кипра, до этого команда ни разу не завоевывала медали национального первенства. При этом клуб пять раз побеждал во втором по силе дивизионе чемпионата Кипра. В сезоне-1988/89 "Арис" вышел в финал кубка страны и со счетом 2:3 проиграл АЕЛу.

В заключительном туре чемпионата Кипра "Арис" встретится на выезде с АПОЭлом 27 мая.

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