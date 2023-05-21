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В концовке матча «Валенсия» – «Реал» произошла потасовка. Винисиуса удалили

В концовке матча 35-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом» произошла потасовка.

В концовке матча «Валенсия» – «Реал» произошла потасовка. Винисиуса удалили
© globallookpress.com

На 90+3-й минуте защитник «сливочных» Антонио Рюдигер отпихнул хавбека «Валенсии» Юнуса Мусу. С этого момента всё и началось. В потасовке принимали участие голкиперы обеих команд Мамардашвили и Куртуа, а также «вингер» мадридцев Винисиус Жуниор.

По итогам эпизода арбитр показал жёлтую карточку для Мамардашвили, Мусы и Винисиуса. Однако ассистенты судьи пригласили его к монитору для просмотра видеоповтора. На экране было чётко видно, что Винисиус ударил рукой футболиста «Валенсии» Уго Дуро. После этого арбитр отменил жёлтую карточку для Винисиуса и удалил бразильца с поля.

Встреча завершилась минимальной победой «Валенсии» со счётом 1:0.

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