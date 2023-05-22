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Президент Бразилии Лула да Силва призвал ФИФА принять меры для борьбы с расизмом в футболе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перед началом пресс-конференции саммита Группы семи (G7) в Хиросиме обратился с заявлением по поводу проявлений расизма в матче между «Валенсией» и «Реалом» в 35-м туре чемпионата Испании.

Президент Бразилии призвал ФИФА принять меры для борьбы с расизмом в футболе
© Газета.Ru

Игру, которая состоялась 21 мая, пришлось прервать в середине второго тайма из-за оскорблений в адрес бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора. Болельщики «Валенсии» называли футболиста обезьяной. Винисиус был удален в концовке встречи из-за участия в потасовке с соперниками.

«Хотел бы выразить поддержку молодому темнокожему бразильскому игроку «Реала», который вчера в ходе игры на стадионе в Валенсии столкнулся с грубым оскорблением. Недопустимо, чтобы в наше время расистские предрассудки набирали силу на футбольных стадионах Европы.

Несправедливо, что бедный парень, добившийся успеха в жизни и который становится одним из лучших игроков в мире, становится объектом нападок на всех стадионах, где он появляется.

Считаю важным, чтобы ФИФА, Ла Лига и другие приняли серьезные меры, потому что мы не можем допустить проявлений фашизма и расизма на наших футбольных стадионах», — заявил президент Бразилии.

Бразильский портал ESPN сообщал, что окружение Винисиуса Жуниора настаивает на уходе форварда из испанской команды из-за слишком большого количества проявлений расизма.

Нападающий пока колеблется и не принял окончательного решения, отказываясь рассматривать вариант с переходом в другой клуб, хотя уже находится на грани.

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