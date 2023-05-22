Спаллетти косвенно подтвердил свой уход из «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на слухи его о возможном уходе из стана чемпиона Италии.
«Решение уже принято. Каждый день ты не будешь его менять. Данная ситуация назревала давно. Когда ты работаешь с утра до ночи, некоторые мысли имеют свойство созревать в твоей голове. Если вы не уверены, что можете отдавать всего себя, то правильно подумать об этом. Вы всё обдумываете, делаете вывод и затем придерживаетесь его. Это не то, что появляется ниоткуда», — цитирует Спаллетти Football Italia.
Ранее итальянские СМИ заявляли, что у Лучано испортились отношения с владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. Контракт 64-летнего итальянского специалиста после завоевания чемпионства был автоматически продлён до 30 июня 2024 года, однако Спаллетти настроен покинуть неаполитанцев.