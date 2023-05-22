Киевское «Динамо» посоветовало «Барселоне» подать заявку на участие в РПЛ

Напомним, защитники «Барсы» Алекс Бальде и Серхи Роберто записали совместное видео, в котором поблагодарили российских болельщиков за поддержку. Как выяснилось позже, это было сделано для официального вещателя Ла Лиги на территории России. Ранее точно такие же ролики были отсняты и для обладателей прав на показ матчей чемпионата Испании в других регионах.