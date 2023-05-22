Киевское «Динамо» посоветовало «Барселоне» подать заявку на участие в РПЛ

Киевское «Динамо» раскритиковало видеообращение игроков «Барселоны» к российским болельщикам после победы каталонского клуба в нынешнем сезоне Ла Лиги.
«Искренне рекомендуем «Барселоне» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России», — говорится в сообщении пресс-службы киевлян.
Напомним, защитники «Барсы» Алекс Бальде и Серхи Роберто записали совместное видео, в котором поблагодарили российских болельщиков за поддержку. Как выяснилось позже, это было сделано для официального вещателя Ла Лиги на территории России. Ранее точно такие же ролики были отсняты и для обладателей прав на показ матчей чемпионата Испании в других регионах.
«Барселона» в матче 34-го тура обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании. Сине-гранатовые выиграли Примеру впервые с 2019 года. Для них это 27-й титул сильнейшей команды Испании. Отметим, что накануне, 20 мая, подопечные Хави проиграли «Реалу Сосьедад» (1:2) уже в статусе чемпиона.