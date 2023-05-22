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«Валенсия» о расизме в адрес Винисиуса: «Примем самые суровые меры. Оскорблениям нет места в футболе»

Клуб привержен к ценностям уважения и спортивного духа, публично подтверждает свою позицию против физического и словесного насилия на стадионах и сожалеет о событиях, произошедших во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Реалом».

Болельщик "Валенсии" умер в больнице после того, как ему стало плохо на матче с "Реалом"
© Sports.ru

Пусть это и единичный эпизод, оскорблениям любого игрока команды соперника нет места в футболе, они не соответствуют ценностям и духу «Валенсии».

Клуб проводит расследование случившегося и примет самые суровые меры. В то же время «Валенсия» осуждает любые формы нападок и просит уважать наших болельщиков», – говорится в заявлении клуба.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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