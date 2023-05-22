Нападающий Кокшаров стал автором самого молодого гола «Краснодара» в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров стал автором забитого мяча в матче 28 го тура РПЛ сезона-2022/2023 с «Ростовом». Форварду покорилось уникальное достижение.

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Кокшаров стал самым молодым автором гола «Краснодара» в элитном дивизионе чемпионата России. Александр отличился в возрасте 18 лет и 152 дня. Отметим, что предыдущее достижение принадлежало Ивану Игнатьеву (18 лет и 216 дней). Сейчас он защищает цвета московского «Локомотива».

За основную команду «Краснодара» Александр дебютировал в сентябре 2022 года в матче с «Пари НН». Он стал 43-м воспитанником клубной академии, сыгравшим за «быков» в официальном матче. В основном Александр выступает за молодёжную команду клуба.