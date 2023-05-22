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42 минуты назад

Канчельскис: жест Соболева в адрес Роши — истерика. Так нельзя, футбол смотрят дети

Чемпионат.com

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о жесте нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в очном матче между соперниками в 28-м туре РПЛ (2:1).

Канчельскис о жесте Соболева: Так нельзя, футбол смотрят дети
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Можно сказать, что жест Соболева в адрес Роши — истерика. Александр проигрывал ему все единоборства — и этим жестом нападающий «Спартака» показал, что он был бессилен против этого защитника. Вот и всё.

Это неприлично — нельзя так себя вести и показывать такое. На стадионе и по телевизору футбол смотрят дети», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Соболев в первом тайме схватился за половой орган перед Рошей, за что был удалён с поля.

Футбол,Александр Соболев,Андрей Канчельскис,Манчестер Юнайтед,Спартак,
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