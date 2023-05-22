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29 минут назад

ЦСКА подал иск к «Удинезе» в палату по решению споров ФИФА: «Деньги за Бийола пока не дошли»

Sports.ruиещё 1

ЦСКА подал иск к «Удинезе» из-за отсутствия выплат за трансфер Яки Бийола.

ЦСКА подал иск к «Удинезе» в палату по решению споров ФИФА
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом рассказал гендиректор армейцев Роман Бабаев.

«Деньги за трансфер Бийола пока не дошли. С «Удинезе» мы, скорее всего, встретимся в палате по решению споров ФИФА.

Мы уже несколько недель назад подали иск. Потому что все разумные способы урегулирования данного вопроса исчерпаны. Думаю, в ближайшее время можно ожидать решения», — сказал Бабаев.

В июле прошлого года продал Бийола «Удинезе» за 4+0,5 млн евро и 10% от суммы следующего трансфера.

Футбол,Роман Бабаев,ФИФА,
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