ЦСКА планирует выдвинуть кандидатуру в правление РПЛ

"Да, наверное, будем выдвигать кандидатуру в правление РПЛ. Но пока еще не направляли", - сказал Бабаев.

26 апреля прошло общее собрание РПЛ. На нем было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.