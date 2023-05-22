ЦСКА планирует выдвинуть кандидатуру в правление РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА собирается выдвинуть кандидатуру в правление Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС в понедельник рассказал генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.
"Да, наверное, будем выдвигать кандидатуру в правление РПЛ. Но пока еще не направляли", - сказал Бабаев.
26 апреля прошло общее собрание РПЛ. На нем было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 28 матчах.