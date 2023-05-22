Роналдо — о расистском скандале в Ла Лиге: Винисиус, рассчитывай на меня в своей борьбе

«И снова в Ла Лиге эпизод с проявлением расизма. И снова он связан с Винисиусом. Сколько ещё это может продолжаться? Пока будет существовать безнаказанность и попустительство, будет существовать и расизм. Недопустимо, что судьи, футбольная федерация и власти продолжают бездействовать, а болельщики аплодируют этому в таком абсурдном количестве. Хватит. Вини, рассчитывай на меня в своей борьбе. В нашей борьбе», — написал Роналдо в своём «твиттере».