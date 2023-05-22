Бабаев рассказал, что продолжает работу в комитете УЕФА, несмотря на санкции

"Продолжаем членство в комитетах, причем не только в комитете по лицензированию, у нас и в других комитетах есть наши представители, - сказал Бабаев. - Естественно, какие-то сложности возникают, как минимум логистические, но по крайней мере мы получаем всю информацию от коллег из УЕФА. Да, я участвую в работе, несмотря на санкции, материалы все приходят".