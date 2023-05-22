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Футболисты ЦСКА убрались в раздевалке после поражения от "Спартака" и оставили записку

Футбольный клуб ЦСКА оставил на стадионе московского «Спартака» послание после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА оставил «Спартаку» записку в раздевалке
© Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

По окончании игры, которая прошла на «Открытии Банк Арене», игроки армейского клуба навели порядок в своей раздевалке и поставили на стол фигурку коня с небольшой запиской.

«Достоинство и порядок превыше всего!» — говорится в послании ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». У победителей дублем отметился Квинси Промес. В составе ЦСКА единственный гол на счету Хесуса Медины.

На 66-й минуте главный судья Сергей Карасев сначала удалил форварда «Спартака» Александра Соболева за провокационный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши, а затем показал прямую красную карточку самому бразильцу — за повтор действий россиянина.

В ЦСКА заявили о намерении обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по данному эпизоду и моменту с назначением пенальти в концовке встречи.

«Спартак» идет третьим в турнирной таблице РПЛ (53 очка), ЦСКА — второй (54).

До конца сезона РПЛ остается два тура. «Спартаку» предстоят матчи с «Пари Нижний Новгород» и самарскими «Крыльями Советов», а ЦСКА — с «Краснодаром» и «Ростовом».

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