ЦСКА оставил «Спартаку» записку в раздевалке

Футбольный клуб ЦСКА оставил на стадионе московского «Спартака» послание после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает «Газета.ru», по окончании игры на «Открытии Банк арене» игроки клуба навели порядок в своей раздевалке и поставили на стол фигурку коня с запиской.

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«Достоинство и порядок превыше всего!» — говорится в ней.

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Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». В составе армейской команды единственный гол забил Хесус Медина, а у красно-белых дубль сделал Квинси Промес.

В ходе матча обе стороны отметились непристойными действиями. На 66-й минуте судья удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева за провокационный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши, а после показал красную карточку самому бразильцу за аналогичное действие.