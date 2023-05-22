$79.91-0.1386.28-0.22

ЦСКА оставил «Спартаку» записку в раздевалке после матча РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА оставил на стадионе московского «Спартака» послание после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает «Газета.ru», по окончании игры на «Открытии Банк арене» игроки клуба навели порядок в своей раздевалке и поставили на стол фигурку коня с запиской.

ЦСКА оставил «Спартаку» записку в раздевалке
© T.me/pfccskamoscow

«Достоинство и порядок превыше всего!» — говорится в ней.

Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». В составе армейской команды единственный гол забил Хесус Медина, а у красно-белых дубль сделал Квинси Промес.

В ходе матча обе стороны отметились непристойными действиями. На 66-й минуте судья удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева за провокационный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши, а после показал красную карточку самому бразильцу за аналогичное действие.

Отметим, что в ЦСКА заявили о планах разобраться с ситуацией. Они планируют обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по данному эпизоду, а также назначению пенальти в конце встречи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий