Названа причина удаления Виллиана Роши в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов опубликовал у себя в телеграм-канале протокол матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. В нём указана причина удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Фото: Betassist Betassist

Напомним, что Роша и форвард «Спартака» Александр Соболев были удалены на 66-й минуте. Спартаковец показал непристойный жест в адрес соперника. После этого Роша начал апеллировать к судьям, указывая на жест оппонента. Но в итоге бразилец также получил красную карточку.

В протоколе зафиксировано, что оба футболиста были удалены за «непристойный жест в направлении трибуны и ассистента».