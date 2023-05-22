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1 час назад

Названа причина удаления Виллиана Роши в матче со «Спартаком»

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Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов опубликовал у себя в телеграм-канале протокол матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. В нём указана причина удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Названа причина удаления Виллиана Роши в матче со «Спартаком»
Фото: BetassistBetassist

Напомним, что Роша и форвард «Спартака» Александр Соболев были удалены на 66-й минуте. Спартаковец показал непристойный жест в адрес соперника. После этого Роша начал апеллировать к судьям, указывая на жест оппонента. Но в итоге бразилец также получил красную карточку.

В протоколе зафиксировано, что оба футболиста были удалены за «непристойный жест в направлении трибуны и ассистента».

Матч закончился победой «Спартака» со счётом 2:1. В дальнейшем глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС.

Футбол,Кирилл Брейдо,Игорь Федотов,Александр Соболев,ФИФА,
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