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КДК РФС рассмотрит эпизод с двумя удалениями в матче "Спартак" - ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании изучит и даст оценку эпизоду с двумя удалениями в матче "Спартак" - ЦСКА. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

КДК РФС рассмотрит эпизод с двумя удалениями в матче "Спартак" - ЦСКА
© РИА Новости

ЦСКА 21 мая на выезде проиграл "Спартаку" (1:2) в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Главный арбитр Сергей Карасев показал красные карточки игроку "Спартака" Александру Соболеву и футболисту ЦСКА Виллиану Роше. Спартаковец был удален за непристойный жест в адрес соперника, а армеец - за непристойный жест в направлении трибун и ассистента судьи.

"Мы рассмотрим удаления Соболева и Роши, оба футболиста и представители клубов вызваны на заседание", - сказал Григорьянц.

ЦСКА после 28 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. "Спартак" располагается на третьей строчке, в его активе на одно очко меньше. В 29-м туре армейцы 27 мая на выезде сыграют с "Краснодаром", красно-белые 28 мая на своем поле встретятся с клубом "Пари Нижний Новгород".

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