Стало известно, когда пройдет заседание КДК с участием Соболева и Роши

Стало известно, когда пройдёт ближайшее заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором рассмотрят удаления нападающего московского «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

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Заседание пройдёт в ближайшую среду, 24 мая, и начнётся в 14:00 по московскому времени. Само заседание пройдёт в закрытом для СМИ формате. По его окончании председатель КДК Артур Григорьянц проведёт брифинг с журналистами.