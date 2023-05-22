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Заседание КДК РФС, на которое вызваны Соболев и Роша, пройдёт 24 мая

Стало известно, когда пройдёт ближайшее заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором рассмотрят удаления нападающего московского «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Стало известно, когда пройдет заседание КДК с участием Соболева и Роши
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Заседание пройдёт в ближайшую среду, 24 мая, и начнётся в 14:00 по московскому времени. Само заседание пройдёт в закрытом для СМИ формате. По его окончании председатель КДК Артур Григорьянц проведёт брифинг с журналистами.

Напомним, Соболев и Роша получили прямые красные карточки в матче «Спартака» и ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Оба футболиста были удалены за оскорбительные жесты: форвард красно-белых — в адрес соперника, защитник армейцев — в адрес трибун и ассистента судьи.

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