Болельщик "Валенсии" умер в больнице после того, как ему стало плохо на матче с "Реалом"

Болельщик испанского футбольного клуба "Валенсия", присутствовавший на матче с "Реалом", умер в больнице. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Валенсии".

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Причины смерти не уточняются. Сообщается, что болельщика со стадиона увезли в клиническую больницу, где он скончался.

Матч между "Валенсией" и "Реалом" прошел 21 мая на валенсийском стадионе "Месталья" и закончился победой хозяев со счетом 1:0. Перед матчем болельщики протестовали против руководства клуба из-за низкого положения в турнирной таблице. После матча "Валенсия" поднялась на 13-е место, у команды 40 очков. "Реал" идет третьим с 71 очком.