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Прокурор потребовал снять с «Ювентуса» 11 очков за фиктивный прирост капитала

«Ювентус» могут лишить 11 очков.

Прокурор потребовал снять с «Ювентуса» 11 очков за фиктивный прирост капитала
© Sports.ru

В эти минуты проходит заседание апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGC). Рассматривается дело о фиктивном приросте капитала со стороны туринского клуба.

Прокурор Джузеппе Чине потребовал снять с «бьянконери» 11 очков, а бывших руководителей клуба отстранить от футбола на 8 месяцев.

В данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. На счету клуба 69 очков после 35 матчей.

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