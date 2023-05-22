Прокурор потребовал снять с «Ювентуса» 11 очков за фиктивный прирост капитала
«Ювентус» могут лишить 11 очков.
В эти минуты проходит заседание апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGC). Рассматривается дело о фиктивном приросте капитала со стороны туринского клуба.
Прокурор Джузеппе Чине потребовал снять с «бьянконери» 11 очков, а бывших руководителей клуба отстранить от футбола на 8 месяцев.
В данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. На счету клуба 69 очков после 35 матчей.