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Аршавин: бедному Соболеву и так часто достаётся от меня. Пусть отдохнёт

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о поведении нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1), заявив, что не хочет ничего говорить о нём, так как «бедный» форвард и так достаточно получает от легенды петербуржцев.

Аршавин решил из жалости не комментировать поступок Соболева
© Чемпионат.com

«Насколько поведение Соболева было неприемлемым? Не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева. Он и так получает от меня. Пусть отдохнет. Там Володя Быстров по нему прошелся. Думаю, достаточно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Аршавин обвинял Соболева в симуляциях, а эск-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров после матча «Спартак» — ЦСКА назвал нападающего красно-белых главным клоуном прошедшего дерби.

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