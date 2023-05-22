Аршавин решил из жалости не комментировать поступок Соболева

«Насколько поведение Соболева было неприемлемым? Не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева. Он и так получает от меня. Пусть отдохнет. Там Володя Быстров по нему прошелся. Думаю, достаточно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».