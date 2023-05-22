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Российский футболист сравнил уровень РПЛ и чемпионата Турции

Футболист «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Турции. Его слова доступны на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Российский футболист сравнил уровень РПЛ и чемпионата Турции
© Lenta.ru

Оздоев заявил, что уровень турецкой Суперлиги выше, чем Российской премьер-лиги (РПЛ). «Подбор футболистов. Можно сравнить даже по стоимости игроков. У нас футболисты, которые поиграли во многих лигах. Чемпионат очень хороший», — объяснил он.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. 30-летний полузащитник провел за команду 30 матчей во всех турнирах, где отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее он играл за российские «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Терек». Также на его счету 35 матчей и четыре гола в составе сборной России.

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