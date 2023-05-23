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Metaratings: главный тренер "Спартака" Абаскаль хочет усилить атакующую линию

В столичном «Спартаке» не наблюдается единодушия по поводу предстоящей летней трансферной кампании.

В «Спартаке» появились разногласия по поводу трансферной политики
© РИА Новости

По информации портала Metaratings, главный тренер Гильермо Абаскаль хочет усиления в атакующую линию, поэтому просит покупки центрального атакующего полузащитника и быстрого форварда с ведущей левой ногой, который бы разнообразил действия впереди и отличался бы по функционалу от ямайца Шамара Николсона.

При этом спортивный директор клуба Пол Эшуорт предлагает сконцентрировать свое внимание на опорной зоне в связи с неясными сроками восстановления Наиля Умярова и возможным отъездом из клуба Кристофера Мартинса Перейры.

О своем желании Эшуорт сообщил в приватной беседе Абаскалю, чем выразил недовольство испанского специалиста.

Напомним, что за два тура до финиша сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка.

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