В «Спартаке» появились разногласия по поводу трансферной политики

В столичном «Спартаке» не наблюдается единодушия по поводу предстоящей летней трансферной кампании.
По информации портала Metaratings, главный тренер Гильермо Абаскаль хочет усиления в атакующую линию, поэтому просит покупки центрального атакующего полузащитника и быстрого форварда с ведущей левой ногой, который бы разнообразил действия впереди и отличался бы по функционалу от ямайца Шамара Николсона.
При этом спортивный директор клуба Пол Эшуорт предлагает сконцентрировать свое внимание на опорной зоне в связи с неясными сроками восстановления Наиля Умярова и возможным отъездом из клуба Кристофера Мартинса Перейры.
О своем желании Эшуорт сообщил в приватной беседе Абаскалю, чем выразил недовольство испанского специалиста.
Напомним, что за два тура до финиша сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка.