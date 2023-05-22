Гендиректор ЦСКА: вероятность возвращения Марио Фернандеса есть

«Мы на связи с Марио Фернандесом, но пока ничего нового о его возможном возвращении сказать не могу. Да, есть вероятность, что он вернётся в клуб, но пока не могу сказать это однозначно. Конечно, я хотел бы видеть Марио в качестве игрока ЦСКА», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».