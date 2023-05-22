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Гендиректор ЦСКА: вероятность возвращения Марио Фернандеса есть, я бы хотел этого

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что существует вероятность возвращения Марио Фернандеса в стан армейцев. Бабаев заявил, что хотел бы вновь увидеть Фернандеса в качестве футболиста ЦСКА.

Гендиректор ЦСКА: вероятность возвращения Марио Фернандеса есть
© Чемпионат.com

«Мы на связи с Марио Фернандесом, но пока ничего нового о его возможном возвращении сказать не могу. Да, есть вероятность, что он вернётся в клуб, но пока не могу сказать это однозначно. Конечно, я хотел бы видеть Марио в качестве игрока ЦСКА», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, 21 апреля 2023 года защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу. Из ЦСКА Марио Фернандес ушёл по окончании сезона-2021/2022. Сначала он приостановил карьеру, а позже возобновил её и перебрался в бразильский «Интернасьонал».

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