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Оздоев заявил, что не планирует возвращаться в Россию ближайшие два-три года

Российский полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев заявил, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшие два-три года, потому что не знает, как в дальнейшем сложится его жизнь. Футболист отметил, что ещё бы хотел поиграть за границей.

Полузащитник Оздоев не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время
© Чемпионат.com

«В Россию, я думаю, что ближайшие два-три года нет. Я не знаю, как жизнь сложится. Но я хочу поиграть ещё за границей», — сказал Оздоев в видео на YouTube-канале Nobel.

30-летний Оздоев играет за «Фатих» первый сезон. До этого полузащитник долгое время выступал за санкт-петербургский «Зенит».

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