Полузащитник Оздоев не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время

Российский полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев заявил, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшие два-три года, потому что не знает, как в дальнейшем сложится его жизнь. Футболист отметил, что ещё бы хотел поиграть за границей.