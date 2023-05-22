Экс-футболист "Спартака" прокомментировал победу команды

«Дерби есть дерби! Всегда надеюсь на победу «Спартака». Показали хорошую игру и выиграли заслуженно, ещё и в дерби! Судейство? Пускай с этим разбираются те, кому надо. Москва — красно-белая!» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.