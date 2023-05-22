«Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за расизма на матче

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» самым решительным образом выражает свое неприятие и осуждает события, которые произошли вчера против нашего игрока Винисиуса Жуниора.



Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства.



Мадридский «Реал» считает, что такие нападки также являются преступлением на почве ненависти, по этой причине он подал соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности в прокуратуру по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, с целью расследования фактов и установления ответственных.



Статья 124 Конституции Испании устанавливает в качестве функций Прокуратуры содействие отправлению правосудия в защиту законности, прав граждан и общественных интересов.



По этой причине и учитывая серьезность произошедших событий, мадридский «Реал» обратился в государственную Генеральную прокуратуру в качестве частного обвинителя», – говорится в заявлении мадридского клуба.