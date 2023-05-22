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«Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за оскорблений в адрес Винисиуса

«Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора.

«Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за расизма на матче
© Sports.ru

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений, а на табло «Местальи» вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе».

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» самым решительным образом выражает свое неприятие и осуждает события, которые произошли вчера против нашего игрока Винисиуса Жуниора.

Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства.

Мадридский «Реал» считает, что такие нападки также являются преступлением на почве ненависти, по этой причине он подал соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности в прокуратуру по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, с целью расследования фактов и установления ответственных.

Статья 124 Конституции Испании устанавливает в качестве функций Прокуратуры содействие отправлению правосудия в защиту законности, прав граждан и общественных интересов.

По этой причине и учитывая серьезность произошедших событий, мадридский «Реал» обратился в государственную Генеральную прокуратуру в качестве частного обвинителя», – говорится в заявлении мадридского клуба.

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