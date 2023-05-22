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37 минут назад

Кокорина назвали легендой скандалов

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине. Его слова приводит РИА Новости.

Кокорина назвали легендой скандалов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Колосков заявил, что Кокорин никогда не был легендарным футболистом, и назвал его легендой скандалов.

«Он все время был подающим надежды. Все отмечали его природный талант, который нигде не проявился, кроме как на Кипре. Там его талант можно использовать, потому что там нет футболистов такого уровня», — отметил он.

21 мая Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса». Ранее он был признан лучшим игроком турнира сезона-2022/2023 по версии Ассоциации футболистов Кипра.

Кокорин играет за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине». В сезоне-2022/2023 он провел в составе клуба 29 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Форвард также известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак», московское «Динамо» и сборную России.

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