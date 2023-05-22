Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергачев не стал осуждать Соболева за его жест

"Знаете, это эмоции. Людям на трибуне тяжело было понять, что происходило в голове у Соболева в этот момент, поэтому я не стану его судить за то, что он сделал. А что было бы в НХЛ — не знаю. Мне кажется, что здесь не так важно, лучше сравнить с другой футбольной лигой. Просто НХЛ — это совсем другое", - приводит "Матч ТВ" слова Сергачева.