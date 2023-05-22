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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергачев не стал осуждать Соболева за его жест

Защитник "Тампы-Бэй" двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев ответил на вопрос, как в НХЛ отреагировали бы на жест нападающего "Спартака" Александра Соболева, который был удален в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергачев не стал осуждать Соболева за его жест
© NHL.com

"Знаете, это эмоции. Людям на трибуне тяжело было понять, что происходило в голове у Соболева в этот момент, поэтому я не стану его судить за то, что он сделал. А что было бы в НХЛ — не знаю. Мне кажется, что здесь не так важно, лучше сравнить с другой футбольной лигой. Просто НХЛ — это совсем другое", - приводит "Матч ТВ" слова Сергачева.

Напомним, что в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА игрок красно-белых свалил защитника армейцев Виллиана Рошу и демoнстративно схватил сeбя за пах.

Добавим, что Роша поддался на провокацию и получил красную карточку.

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