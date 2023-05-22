Стала известна дальнейшая судьба Абаскаля

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу в московском клубе. Об этом сообщает Metaratings.ru.

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По данным источника, в услугах испанского специалиста была заинтересована «Севилья», однако Абаскаль адекватно оценивает свой уровень и сейчас хочет продолжать постепенно прогрессировать. Абаскаль полностью устраивает «Спартак». Клуб хочет сохранить тренера, с которым был продлён контракт.

Гильермо Абаскаль стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. Специалист в прошлом сезоне работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также испанский тренер работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколе» и греческом «Волосе».