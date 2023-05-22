Игрок «Локомотива» не считает Малкома и Клаудиньо лучшими в РПЛ

«Из своих партнёров я могу назвать Артёма Дзюбу, после прихода которого у «Локомотива» начались победы. Ещё Антон Миранчук, который стабильно забивает и играет хорошо. Также Максим Глушенков. У нас в команде много хороших футболистов, но лучшего назвать мне тяжело.



Кто лучший игрок РПЛ в нынешнем сезоне? Даже не знаю, затрудняюсь с ответом. Многие считают, что это Малком или Клаудиньо, но лично я с этим не согласен», — приводит слова Ненахова Metaratings.