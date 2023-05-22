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Ненахов: не считаю Малкома и Клаудиньо лучшими футболистами РПЛ

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что не считает бразильских футболистов санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо лучшими игроками РПЛ в нынешнем сезоне.

Игрок «Локомотива» не считает Малкома и Клаудиньо лучшими в РПЛ
© Betassist

«Из своих партнёров я могу назвать Артёма Дзюбу, после прихода которого у «Локомотива» начались победы. Ещё Антон Миранчук, который стабильно забивает и играет хорошо. Также Максим Глушенков. У нас в команде много хороших футболистов, но лучшего назвать мне тяжело.

Кто лучший игрок РПЛ в нынешнем сезоне? Даже не знаю, затрудняюсь с ответом. Многие считают, что это Малком или Клаудиньо, но лично я с этим не согласен», — приводит слова Ненахова Metaratings.

«Зенит» досрочно, за четыре тура до конца нынешнего сезона стал чемпионом России. В 27 турах подопечные Сергея Семака набрали 65 очков, а у их ближайшего преследователя — ЦСКА — в активе 54 очка.

Питерский клуб теперь является действующим пятикратным чемпионом России. Сергей Семак возглавил сине-бело-голубых летом 2018 года, и с того момента «Зенит» не отдаёт никому чемпионство в РПЛ.

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