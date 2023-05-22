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Фанат ЦСКА кинул пивную кружку в голову фанату «Спартака» в московском баре. Видео

Во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (2:1) происходило множество конфликтов между болельщиками команд за пределами стадиона. Одна из таких стычек случилась в московском баре, где фанат ЦСКА кинул стеклянную пивную кружку в голову болельщику «Спартака».

Как информирует телеграм-канал Baza, фанат красно-белых Вячеслав пришёл в любимый бар, чтобы поболеть за свою команду, покричать кричалки, выпить пива и отдохнуть. Однако после оскорбительной кричалки в адрес ЦСКА в голову Вячеслава прилетела стеклянная пивная кружка — её бросил фанат армейцев, сидящий за соседним столиком.

После удара о голову кружка разлетелась на мелкие осколки, в результате чего Вячеслав получил несколько порезов и уехал в больницу. Другие посетители бара утихомирили конфликтующих болельщиков, и потасовка утихла. Однако видео с камер наблюдения распространяются в соцсетях.

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