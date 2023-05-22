Почетный президент РФС: Соболеву должны дать максимальный срок

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на удаление форварда "Спартака" Александра Соболева в поединке 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

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– Ему уже показали красную карточку. Вторую не дадут. У нас есть дисциплинарный регламент, там все четко прописано: за что, где и сколько. Скорее всего дадут по максимуму. Я не знаю, три или пять игры за такое полагается. Для меня абсолютно понятно, за что ему должны дать максимальный срок, — цитирует Колоскова Betonmobile.ru.

Нападающий "Спартака" Александр Соболев получил красную карточку во вчерашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:1). По ходу второй половины встречи форвард красно-белых адресовал непристойный жест в сторону игрока красно-синих Виллиана Роши. В связи с этим рефери поединка Сергей Карасев изгнал провинившегося с поля. Отметим, что КДК РФС уже вызвал Александра Соболева на свое ближайшее заседание. Именно на нем будет вынесено наказание 26-летнему футболисту.