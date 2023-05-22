Экс-нападающий Кирьяков: Семак мог бы работать в «Манчестер Сити»

«Я уверен, что Семак мог бы спокойно работать в «Манчестер Сити», и не только он. Но есть нюансы, к примеру, знание языка. Там приезжие специалисты учат язык страны, в которой работают. Обучение такое же у нас, как и у тренеров на западе, получаем всю информацию, которая нужна. Поэтому разницы между нашими и иностранными специалистами практически нет», – приводит слова Кирьякова Metaratings.