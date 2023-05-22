$79.91-0.1386.28-0.22

Кирьяков: Семак мог бы спокойно работать в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Калсруэ» Сергей Кирьяков считает, что Сергей Семак мог бы работать главным тренером «Манчестер Сити».

Экс-нападающий Кирьяков: Семак мог бы работать в «Манчестер Сити»
© Спорт день за днем

«Я уверен, что Семак мог бы спокойно работать в «Манчестер Сити», и не только он. Но есть нюансы, к примеру, знание языка. Там приезжие специалисты учат язык страны, в которой работают. Обучение такое же у нас, как и у тренеров на западе, получаем всю информацию, которая нужна. Поэтому разницы между нашими и иностранными специалистами практически нет», – приводит слова Кирьякова Metaratings.

Семак работает главным тренером с 2016 года. В сезоне 2017/18 он привел «Уфу» к шестому месту в РПЛ и вывел клуб в квалификацию Лиги Европы. Это был лучший результат в истории башкирского клуба.

С 2018 года Семак тренирует «Зенит». Под его руководством петербуржцы пять раз выиграли чемпионат России, три раза Суперкубок России и один раз Кубок России. Он дважды признавался лучшим тренером года (2018/19, 2019/20).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий