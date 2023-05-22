Экс-нападающий Кирьяков: Семак мог бы работать в «Манчестер Сити»

Кирьяков: Семак мог бы спокойно работать в «Манчестер Сити»
Бывший нападающий «Калсруэ» Сергей Кирьяков считает, что Сергей Семак мог бы работать главным тренером «Манчестер Сити».
«Я уверен, что Семак мог бы спокойно работать в «Манчестер Сити», и не только он. Но есть нюансы, к примеру, знание языка. Там приезжие специалисты учат язык страны, в которой работают. Обучение такое же у нас, как и у тренеров на западе, получаем всю информацию, которая нужна. Поэтому разницы между нашими и иностранными специалистами практически нет», – приводит слова Кирьякова Metaratings.
Семак работает главным тренером с 2016 года. В сезоне 2017/18 он привел «Уфу» к шестому месту в РПЛ и вывел клуб в квалификацию Лиги Европы. Это был лучший результат в истории башкирского клуба.
С 2018 года Семак тренирует «Зенит». Под его руководством петербуржцы пять раз выиграли чемпионат России, три раза Суперкубок России и один раз Кубок России. Он дважды признавался лучшим тренером года (2018/19, 2019/20).