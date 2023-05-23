Экс-президент РПЛ раскритиковал Соболева за скандальное поведение

«Соболев заслуживает самого жесткого наказания, что прописано в регламенте. Нельзя себя вести, как он себя ведёт. Я впервые вижу, чтобы футболист публично показал такой жест. Он что, в публичном доме? Он показал жест в присутствии нескольких десятков тысяч зрителей. Для чего это? Каждый эпизод остается в памяти. Дурной пример заразителен. Разве же можно так? Вы же актеры, а это по большому счету театр. Самое жесткое наказание для Соболева. Есть по регламенту пять матчей, значит, надо дать пять матчей», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».