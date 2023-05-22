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Литвинов — о победе над ЦСКА: «Для «Спартака» максимум сейчас — второе место, надо забирать свои очки»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что московский клуб будет стараться занять второе место по итогам текущего сезона МИР РПЛ.

Футболист "Спартака" Литвинов прокомментировал победу над ЦСКА
© Матч ТВ

«Красно белые» в воскресенье обыграли ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче 28 го тура чемпионата.

— Первые эмоции самые приятные, выиграли в дерби, заработали нужные очки. Надо двигаться от игре к игре, забирать свои очки, стараться занять второе место. В раздевалке фигурируют эти разговоры, мы должны ставить перед собой максимальную планку. Для нас этот максимум сейчас — второе место.

Удаления (Александра Соболева и Виллиана Роши)? Я сам не понял, если честно, отвернулся в этот момент. Будем разбирать и поймем, что там было. Что касается пенальти, второй — вроде как 100%, первый — не знаю. Болельщики подгоняли, подбадривали, совсем другие ощущения, когда на стадионе столько зрителей, — сказал Литвинов «Матч ТВ».

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в таблице РПЛ, уступая одно очко ЦСКА. В последних двух турах команда Гильермо Абаскаля примет нижегородский «Пари НН» и сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

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