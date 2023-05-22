Футболист "Спартака" Литвинов прокомментировал победу над ЦСКА

— Первые эмоции самые приятные, выиграли в дерби, заработали нужные очки. Надо двигаться от игре к игре, забирать свои очки, стараться занять второе место. В раздевалке фигурируют эти разговоры, мы должны ставить перед собой максимальную планку. Для нас этот максимум сейчас — второе место.



Удаления (Александра Соболева и Виллиана Роши)? Я сам не понял, если честно, отвернулся в этот момент. Будем разбирать и поймем, что там было. Что касается пенальти, второй — вроде как 100%, первый — не знаю. Болельщики подгоняли, подбадривали, совсем другие ощущения, когда на стадионе столько зрителей, — сказал Литвинов «Матч ТВ».