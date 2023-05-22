Футболист "Спартака" Литвинов прокомментировал победу над ЦСКА

Литвинов — о победе над ЦСКА: «Для «Спартака» максимум сейчас — второе место, надо забирать свои очки»
Футболист «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что московский клуб будет стараться занять второе место по итогам текущего сезона МИР РПЛ.
«Красно белые» в воскресенье обыграли ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче 28 го тура чемпионата.
— Первые эмоции самые приятные, выиграли в дерби, заработали нужные очки. Надо двигаться от игре к игре, забирать свои очки, стараться занять второе место. В раздевалке фигурируют эти разговоры, мы должны ставить перед собой максимальную планку. Для нас этот максимум сейчас — второе место.
Удаления (Александра Соболева и Виллиана Роши)? Я сам не понял, если честно, отвернулся в этот момент. Будем разбирать и поймем, что там было. Что касается пенальти, второй — вроде как 100%, первый — не знаю. Болельщики подгоняли, подбадривали, совсем другие ощущения, когда на стадионе столько зрителей, — сказал Литвинов «Матч ТВ».
«Спартак» с 53 очками занимает третье место в таблице РПЛ, уступая одно очко ЦСКА. В последних двух турах команда Гильермо Абаскаля примет нижегородский «Пари НН» и сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов».