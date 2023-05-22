Винисиус может пригрозить уходом из «Реала»

Винисиус Жуниор пригрозит уйти из «Реала», если оскорбления не прекратятся.

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Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

По информации UOL, бразилец намерен высказаться в интервью. Он хочет положить конец этой ситуации и может даже пригрозить уходом из «Реала».