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Винисиус хочет высказаться об оскорблениях в интервью. Он может пригрозить уходом из «Реала» (UOL)

Винисиус Жуниор пригрозит уйти из «Реала», если оскорбления не прекратятся.

Винисиус может пригрозить уходом из «Реала»
© Sports.ru

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

По информации UOL, бразилец намерен высказаться в интервью. Он хочет положить конец этой ситуации и может даже пригрозить уходом из «Реала».

Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до 2027 года. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

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