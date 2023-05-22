Винисиус может пригрозить уходом из «Реала»

Винисиус хочет высказаться об оскорблениях в интервью. Он может пригрозить уходом из «Реала» (UOL)
Винисиус Жуниор пригрозит уйти из «Реала», если оскорбления не прекратятся.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
По информации UOL, бразилец намерен высказаться в интервью. Он хочет положить конец этой ситуации и может даже пригрозить уходом из «Реала».
Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до 2027 года. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.
Ришарлисон – Винисиусу после оскорблений: «Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины: порабощали, маргинализировали и убивали. Но им не одолеть тех, кто рожден быть великим»
Гастона оштрафовали на $144 000 за выброшенный из кармана мяч. В этом сезоне он заработал всего $121 тысячу
Винисиус хочет высказаться об оскорблениях в интервью. Он может пригрозить уходом из «Реала» (UOL)