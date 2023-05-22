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Экс-арбитр ФИФА: на деньги, потраченные на Fan ID, РФС мог бы открыть школы для судей

Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, на деньги, которые в России выделили на внедрение системы Fan ID, можно было бы открыть множество школ для футбольных судей, что положительно бы повлияло на судейство в стране.

Экс-арбитр ФИФА резко раскритиковал систему Fan ID
© Чемпионат.com

«Вы заметили, что никто не напишет, когда судья хорошо отсудил матч? Все только и ждут их ошибок. Почему им премиальные не платят за качественную работу? Я за то, чтобы был кнут и пряник.

В дерби «Спартак» — ЦСКА не совсем понятно, что хотел Карасёв. Должно быть наказание — штраф или отстранение. Но тогда и поощрения пусть вводят. Футболисты же получают бонусы, а судьи чем хуже?! Всё это тянется из далека.

Судьям негде учиться, мало школ и фундамент разрушен. Надо строить заново, а мы с крыши начинаем. Вместо огромных денег, потраченных на Fan ID, Российский футбольный союз мог бы открыть школы футбольных арбитров. Судьями никто не занимается. У нас и уровень футбола упал. Да, есть отдельные матчи с хорошей динамикой, но в целом печальная картина.

Карасёв два года уже на международной арене не судит, где ему прогрессировать? Судейство и футбол в нашей стране превратились не понятно во что», — приводит слова Егорова Legalbet.

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