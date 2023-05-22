Экс-арбитр ФИФА резко раскритиковал систему Fan ID

«Вы заметили, что никто не напишет, когда судья хорошо отсудил матч? Все только и ждут их ошибок. Почему им премиальные не платят за качественную работу? Я за то, чтобы был кнут и пряник.



В дерби «Спартак» — ЦСКА не совсем понятно, что хотел Карасёв. Должно быть наказание — штраф или отстранение. Но тогда и поощрения пусть вводят. Футболисты же получают бонусы, а судьи чем хуже?! Всё это тянется из далека.



Судьям негде учиться, мало школ и фундамент разрушен. Надо строить заново, а мы с крыши начинаем. Вместо огромных денег, потраченных на Fan ID, Российский футбольный союз мог бы открыть школы футбольных арбитров. Судьями никто не занимается. У нас и уровень футбола упал. Да, есть отдельные матчи с хорошей динамикой, но в целом печальная картина.



Карасёв два года уже на международной арене не судит, где ему прогрессировать? Судейство и футбол в нашей стране превратились не понятно во что», — приводит слова Егорова Legalbet.