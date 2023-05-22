ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами

— В целях защиты иностранных игроков и тренеров, покинувших территорию Украины или России в связи с конфликтом и не желающих в настоящее время возвращаться в связи со сложившимися обстоятельствами, они будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие трудовых договоров с клубами, входящими в Украинскую футбольную ассоциацию (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), до 30 июня 2024 года при условии, что клубы будут проинформированы о приостановлении в письменной форме до 1 июля 2023 года.



Иностранные игроки и тренеры, которые решили приехать, вернуться или не покидать территорию Украины или России, не могут полагаться на пересмотренное приложение 7 к регламенту о статусе и трансфере футболистов для приостановления действующего контракта, — говорится в заявлении ФИФА.