Канчельскис: Йоканович держал "Динамо" в заложниках

— Сезон для «Динамо» получился провальным. Нет вообще никаких спортивных достижений. Все молодые ребята сбавили, новые лица не появились. Так бывает — просто не угадали с главным тренером и весь сезон потрачен впустую.



Видимо этот серб приехал в Россию исключительно заработать денег. А на его репутации это никак не скажется — в Европе не следят за РПЛ. Жаль, что симпатичную команду развалил. Он как будто держал в заложниках игроков «Динамо», они страдали на поле. Ребята выходили играть с потухшими глазами, — сказал Канчельскис.