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«Йоканович как будто держал в заложниках игроков «Динамо» — Канчельскис

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил «РБ Спорт», что «Динамо» не угадало с главным тренером, назначив серба Славишу Йокановича, из за чего весь сезон был потрачен впустую.

Канчельскис: Йоканович держал "Динамо" в заложниках
© Матч ТВ

«Динамо» объявило о расторжении контракта с Йокановичем 19 мая. Командой в матче 28 го тура МИР РПЛ с «Торпедо» (3:0) в статусе и. о. главного тренера руководил Павел Алпатов.

— Сезон для «Динамо» получился провальным. Нет вообще никаких спортивных достижений. Все молодые ребята сбавили, новые лица не появились. Так бывает — просто не угадали с главным тренером и весь сезон потрачен впустую.

Видимо этот серб приехал в Россию исключительно заработать денег. А на его репутации это никак не скажется — в Европе не следят за РПЛ. Жаль, что симпатичную команду развалил. Он как будто держал в заложниках игроков «Динамо», они страдали на поле. Ребята выходили играть с потухшими глазами, — сказал Канчельскис.

После 28 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в таблице МИР РПЛ.

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