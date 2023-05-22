ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала ряд условий, согласно которым не все иностранные футболисты российских и украинских клубов имеют право приостановить свои контракты с командами.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Согласно новым правилам ФИФА, разрешение не распространяется на:
Иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб.
Иностранных тренеров, который сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе.
Иностранных игроков и тренеров, чьи контракты с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года.