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59 минут назад

ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами

Чемпионат.com

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала ряд условий, согласно которым не все иностранные футболисты российских и украинских клубов имеют право приостановить свои контракты с командами.

ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Согласно новым правилам ФИФА, разрешение не распространяется на:
  • Иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб.
  • Иностранных тренеров, который сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе.
  • Иностранных игроков и тренеров, чьи контракты с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года.
Футбол,ФИФА,
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