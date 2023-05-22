В «Балтике» прокомментировали новость об интересе к Кокорину

«Первый раз слышу об этом. Александр Кокорин является классным футболистом. Но об интересе услышал впервые», — цитирует Волженкина «Спорт-экспресс» .

Нынешний сезон Александр Кокорин проводит в «Арисе» на правах аренды. В стан кипрского клуба он попал в августе 2022 года, а права на него до сих пор принадлежат итальянской «Фиорентине». В составе «Ариса» Кокорин провёл 28 матчей, забил 13 мячей и стал автором шести результативных передач.