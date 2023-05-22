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В «Балтике» прокомментировали новость об интересе к Кокорину

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин отреагировал на сообщения о том, что клуб хочет подписать форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

В «Балтике» прокомментировали новость об интересе к Кокорину
© Betassist

«Первый раз слышу об этом. Александр Кокорин является классным футболистом. Но об интересе услышал впервые», — цитирует Волженкина «Спорт-экспресс».

Нынешний сезон Александр Кокорин проводит в «Арисе» на правах аренды. В стан кипрского клуба он попал в августе 2022 года, а права на него до сих пор принадлежат итальянской «Фиорентине». В составе «Ариса» Кокорин провёл 28 матчей, забил 13 мячей и стал автором шести результативных передач.

Действующее соглашение 32-летнего россиянина с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что Кокорин хочет остаться в «Арисе».

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