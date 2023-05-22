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24 минуты назад

Президент «Урала»: ФИФА приняла плохое решение

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2024 года.

Президент «Урала»: ФИФА приняла плохое решение
Фото: BetassistBetassist

«Конечно, это плохое решение со стороны ФИФА. Мы сегодня приобретаем игроков, а завтра он скажет, что решил приостановить контракт, и уезжает. Что касается наших футболистов, не могу залезть в голову игрокам, но пока вроде никто не собирается в другой клуб», — цитирует Иванова «РИА Новости Спорт».

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 3 мая исполком УЕФА принял решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023, а мужскую сборную России не допустил к участию в Лиге наций.

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