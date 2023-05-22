Президент «Урала»: ФИФА приняла плохое решение

«Конечно, это плохое решение со стороны ФИФА. Мы сегодня приобретаем игроков, а завтра он скажет, что решил приостановить контракт, и уезжает. Что касается наших футболистов, не могу залезть в голову игрокам, но пока вроде никто не собирается в другой клуб», — цитирует Иванова «РИА Новости Спорт».