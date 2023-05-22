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Футболист "Спартака" Чернов считает, что его можно было удалить в матче с ЦСКА

Защитник московского "Спартака" Никита Чернов считает, что мог получить красную карточку в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги с ЦСКА. Об этом Чернов рассказал "Спорт-Экспрессу" в понедельник.

Футболист "Спартака" Чернов считает, что его можно было удалить в матче с ЦСКА
© РИА Новости

Встреча прошла 22 мая и завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Чернов на 77-й минуте получил желтую карточку.

"Хорошее судейство, арбитр разобрался. В целом молодец, но мне можно было красную давать. Там с [Иваном] Обляковым был момент, жестко вкатился в него, грубовато. Сразу извинился, поэтому, думаю, нормально", - сказал Чернов.

"Судья разобрался. И первый пенальти, который не назначили, там был. [Роман] Зобнин сказал, что ему наступили на ногу. И второй пенальти был чистый", - добавил защитник "Спартака".

Главный арбитр Сергей Карасев показал красные карточки игроку "Спартака" Александру Соболеву и футболисту ЦСКА Виллиану Роше за неспортивное поведение. Победный мяч на 90-й минуте Квинси Промес отправил в ворота армейцев после того, как сам же не реализовал пенальти.

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