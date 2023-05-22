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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: результаты клуба расцениваем как неудовлетворительные

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров дал оценку текущим результатам клуба.

Гендиректор «Динамо»: результаты клуба расцениваем как неудовлетворительные
© Чемпионат.com

«Для «Динамо» сезон всё ещё не закончен. Мы надеемся, что команда успешно выступит в оставшихся играх, а победа над «Торпедо» придаст уверенности команде. Конечно, результаты «Динамо» в этом сезоне мы расцениваем как неудовлетворительные, но повторюсь, что сезон не закончен. Хотелось бы его завершить на положительной ноте», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 28 туров бело-голубые располагаются на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Москвичи также вылетели из Кубка России в апреле, проиграв «Акрону» в серии пенальти. Неделю назад клуб заявил об увольнении главного тренера Славиши Йокановича.

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