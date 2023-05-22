$79.94+0.0386.50+0.22

Андрей Лунёв покинет «Байер» по окончании сезона

Немецкий «Байер» в своём официальном «твиттере» объявил об уходе из клуба российского вратаря Андрея Лунёва по окончании сезона.

Андрей Лунёв покинет «Байер» по окончании сезона
© Чемпионат.com

«Андрей Лунёв сегодня впервые вернулся к тренировкам с командой после травмы. Мы рады, что ты, наконец, снова в форме, и желаем тебе всего наилучшего в твоём спортивном и личном будущем», – говорится в сообщении клуба.

У голкипера этим летом заканчивается контракт с леверкузенским клубом. Руководство команды приняло решение не продлевать соглашение со своим вратарём.

Всего за клуб Бундеслиги российский вратарь провёл три матча за два года, пропустив из-за различных повреждений 248 дней.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий