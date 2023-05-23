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Изидор: русский язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался об изучении русского языка. Он считает, что русский язык достаточно красив, однако признаётся, что иногда употребляет нецензурные слова.

Нападающий "Локомотива" Изидор восхитился богатством русского языка
© Чемпионат.com

«Я учу русский язык ежедневно с переводчиком в команде, он мне как друг. Согласен, что ваш язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат, ха-ха. Я решил заняться этим вопросом, чтобы мне было легче жить в России», — приводит слова Изидора «РБ Спорт».

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 18 матчей, забил шесть голов и отдал один результативный пас. Изидор стал игроком железнодорожников 22 января 2022 года, перейдя в российский клуб из «Монако». Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года.

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