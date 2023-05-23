Нападающий "Локомотива" Изидор восхитился богатством русского языка

«Я учу русский язык ежедневно с переводчиком в команде, он мне как друг. Согласен, что ваш язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат, ха-ха. Я решил заняться этим вопросом, чтобы мне было легче жить в России», — приводит слова Изидора «РБ Спорт».