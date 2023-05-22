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Александр Мостовой высказался о выходе «Рубина» в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возвращение казанского «Рубина» в Российскую Премьер-Лигу.

Александр Мостовой высказался о выходе «Рубина» в РПЛ
© Чемпионат.com

«Про «Рубин» говорили, что они вообще не должны были вылетать с такой командой и бюджетом. Команда была однозначным середняком лиги. Но все помнят сложившуюся ситуацию в клубе.

Они опускались в таблице всё ниже, а никого не убирали — в итоге вылетели. Убрали с запозданием. Но там сумасшедший город, сумасшедший стадион, поэтому команда сделала то, что должна была сделать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За два тура до конца сезона Первой лиги «Рубин» занимает первое место в таблице и точно не опустится ниже второй строчки. Казанский клуб возвращается в элитный дивизион спустя всего один сезон.

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