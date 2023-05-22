Александр Мостовой высказался о выходе «Рубина» в РПЛ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возвращение казанского «Рубина» в Российскую Премьер-Лигу.
«Про «Рубин» говорили, что они вообще не должны были вылетать с такой командой и бюджетом. Команда была однозначным середняком лиги. Но все помнят сложившуюся ситуацию в клубе.
Они опускались в таблице всё ниже, а никого не убирали — в итоге вылетели. Убрали с запозданием. Но там сумасшедший город, сумасшедший стадион, поэтому команда сделала то, что должна была сделать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
За два тура до конца сезона Первой лиги «Рубин» занимает первое место в таблице и точно не опустится ниже второй строчки. Казанский клуб возвращается в элитный дивизион спустя всего один сезон.