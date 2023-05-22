Александр Мостовой высказался о выходе «Рубина» в РПЛ

«Про «Рубин» говорили, что они вообще не должны были вылетать с такой командой и бюджетом. Команда была однозначным середняком лиги. Но все помнят сложившуюся ситуацию в клубе.



Они опускались в таблице всё ниже, а никого не убирали — в итоге вылетели. Убрали с запозданием. Но там сумасшедший город, сумасшедший стадион, поэтому команда сделала то, что должна была сделать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.